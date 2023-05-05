Malatya'da ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü
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Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 4 katlı bina kendiliğinden çöktü.
Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 4 katlı bina kendiliğinden çöktü.
Alınan bilgiye göre, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, Battalgazi ilçesinde bir bina kendiliğinden yıkıldı.
Bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Binanın enkazında 1 kişinin olma ihtimaline karşı arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel