Malatya'da ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 4 katlı bina kendiliğinden çöktü.

Alınan bilgiye göre, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, Battalgazi ilçesinde bir bina kendiliğinden yıkıldı.

Bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Binanın enkazında 1 kişinin olma ihtimaline karşı arama kurtarma çalışması başlatıldı.