Malatya'da 94 yaşında vefat eden Kore gazisi toprağa verildi Güncel Haberler Malatya'da vefat eden 94 yaşındaki Kore gazisi Abdullah Tilbaç'ın cenazesi defnedildi. Malatya'da vefat eden 94 yaşındaki Kore gazisi Abdullah Tilbaç'ın cenazesi defnedildi. Tilbaç için Malatya Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törene, Kore gazisinin yakınları, Malatya Valisi Hulusi Şahin, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Pütürge Kaymakamı Özgü Özen, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Cihan Çetin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı İbrahim Cengiz ile vatandaşlar katıldı. Abdullah Tilbaç'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında tören alanına getirilerek katafalka konuldu. İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Tilbaç'ın cenazesi, Pütürge ilçesine bağlı Nohutlu Mahallesi'ne götürülerek burada defnedildi. Tilbaç, dün tedavi gördüğü hastanede yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetmişti. Kaynak: AA / Güncel Pütürge Malatya Kore Güncel Haberler

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