Malatya'da 500'ün üzerinde kişiyi enkazdan canlı çıkaran itfaiye ekibi sahur yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük hasar verdiği Malatya'da yıkılan binaların enkazlarından 500'ün üzerinde kişiyi canlı çıkaran itfaiye ekibi, ramazan ayının ilk sahurunu yaptı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde büyük yıkımın yaşandığı kentteki bütün enkazlarda görev alan itfaiye ekipleri, ramazan ayının ilk sahurunu Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında gerçekleştirdi.

İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, AA muhabirine, itfaiye olarak her şartta göreve hazır olduklarını, ramazan ayının ilk gününde ailelerinden ayrı sahur yaptıklarını anlattı.

Pazarcık merkezli 04.17'de yaşanan depremde yine bu ekibin nöbette olduğunu, itfaiye personelinin anında göreve çıktığını belirten Katipoğlu, şöyle konuştu:

"Arkadaşlar hemen karşıda bir binanın yıkıldığını görüyorlar. Herhangi bir talimat beklemeden ilk müdahaleye zaten orada başlıyorlar. O saatten itibaren çalışmaya başlayan bu isimsiz kahramanlar 500'ün üzerinde vatandaşımızı canlı olarak enkaz altından çıkardılar. 7/24 buradayız. Elbette arkadaşlarımızla olmak bize mutluluk veriyor ama ailemizle olmayı çok isterdik. 235 personelle depremin ilk anından itibaren hizmet ediyoruz. Hizmet etmeye devam ediyoruz. Birlik beraberlik içerisinde ilk sahuru burada kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla yapıyoruz. Rabbim şimdi de tuttuğumuz tutacağımız oruçları kabul etsin."

Ekip amiri Ergin Turan da mesai arkadaşlarıyla beraber ilk sahuru gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Ramazan ayı boyunca görev başında olacaklarını anlatan Turan, "Arkadaşlarımızla sahada nasıl omuz omuza çalışıyorsak burada da normalde biz bir aile edasında çalışıyoruz. Deprem günü arkadaşlarımla birlikte nöbette o acı günü yaşadık. Onun akabinde 45 gündür biz itfaiyede ailemizden, çocuklarımızdan uzak kesintisiz görev yapıyoruz." diye konuştu.