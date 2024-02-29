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Malatya'da 5 çift, 4 yılda bir gelen '29 Şubat'ta dünyaevine girdi

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Malatya'da Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı ve Battalgazi Belediyesi Nikah Salonu'nda 5 çift, 29 Şubat'ta nikahlarını kıydırdı. Çiftler, evlilik yıl dönümlerinin 4 yılda bir geldiğini belirterek mutluluklarını dile getirdi.

Malatya'da 5 çift, 4 yılda bir gelen "29 Şubat"ta dünyaevine girmeyi tercih etti.

Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda 1, Battalgazi Belediyesi Nikah Salonu'nda ise 4 olmak üzere 5 çift, nikahlarını 29 Şubat'ta kıydırdı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda nikahları kıyılan İbrahim Karagöz (30) ve Cansu Karagöz (23) çifti de 29 Şubat'ta nikah kıydırdı.

Cansu Karagöz, AA muhabirine, evlilik yıl dönümleri 4 yılda bir gelecek olsa da şu anda mutlu olduğunu söyledi.

İbrahim Karagöz ise "Bilerek bu tarihi tercih etmedik bizim için de tesadüf oldu. Mutluyuz, 4 yılda bir geliyor. Benim için daha güzel oldu. Hayırlısı." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Memuru Mehmet Aldemir ise 29 Şubat'ın 4 yılda bir geldiğini hatırlatarak, "Genelde insanlar evlilik yıl dönümünü kutlamak için belirli günleri seçiyorlar ancak bugün fazla tercih olmadı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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