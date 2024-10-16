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Malatya'da 5,9 Büyüklüğünde Deprem

Malatya'da 5,9 Büyüklüğünde Deprem
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Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Erzincan ve Tunceli'de de hissedildi. Her iki şehirde de vatandaşlar sokağa çıkarken, yetkililer olumsuz bir durumun olmadığı bilgisini verdi.

Malatya'nın Kale ilçesinde, saat 10.46'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Erzincan ve Tunceli'de de hissedildi.

Depremi hisseden Tunceli ve Erzincan'daki vatandaşlar sokağa çıktı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "İlimizde şu an herhangi bir problem yok." dedi.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu da kent genelinde şu an için olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel

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