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Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem: Vatandaşlar sokağa döküldü

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken çevre illerden de hissedildiği belirtildi.

Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem: Vatandaşlar sokağa döküldü

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, deprem saat 20.48'te Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken çevre illerden de hissedildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Musa Enes Aksakal - Güncel

Yeşilyurt Malatya Deprem Güncel Haberler

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