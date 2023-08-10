Malatya'da 5.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama yaparken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da olumsuz bir durum olmadığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da depremin hissedildiği alandan ilgili birimlere olumsuz bir bildirim olmadığını, UMKE timlerinin bölgede tarama yapmak üzere görevlendirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı. Yerlikaya'nın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Malatya'da olumsuz bir durum olmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin hissedildiği alandan ilgili birimlerimize olumsuz bildirim olmamıştır. UMKE Timleri bölgede tarama yapmak üzere görevlendirilmiş durumdadır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."