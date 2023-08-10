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Malatya'da 5.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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Malatya'da Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

MALATYA'da Riçhter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 20.48'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte olan deprem, Malatya ve çevre illerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Malatya Deprem Güncel Haberler

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