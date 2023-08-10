Malatya'da 5.3 Büyüklüğünde Deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, bugün saat 20.48'de, 7 kilometre derinlikte, 5.3 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, bugün saat 20.48'de, 7 kilometre derinlikte, 5.3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğünü 5.2 olarak duyurduğu depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.