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Malatya'da 5.3 Büyüklüğünde Deprem

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, bugün saat 20.48'de, 7 kilometre derinlikte, 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, bugün saat 20.48'de, 7 kilometre derinlikte, 5.3 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, bugün saat 20.48'de, 7 kilometre derinlikte, 5.3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğünü 5.2 olarak duyurduğu depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Yeşilyurt Malatya Güncel Haberler

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