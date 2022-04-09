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Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

AA - Volkan Kaşik - Güncel
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Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, saat 17.02'de ve 6,72 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Bu arada deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ ve Adıyaman gibi civar illerden de hissedildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine, bölgeye ekiplerin yönlendirildiği ve tarama faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahada tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Tüm Malatya'ya geçmiş olsun." diye konuştu.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, ilçede şu an için olumsuz bir durumun olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Deprem nedeniyle ilçede metruk birkaç evin duvarlarında çatlak oluştu, onun dışında herhangi bir can ve mal kaybı yok. Tüm Malatya halkımıza geçmiş olsun. Kırsal kesimlerde ise arama tarama faaliyetlerine devam ediliyor. Şu ana kadar bir olumsuzlukla karşılaşılamadı."

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AA / Volkan Kaşik - Güncel

Malatya, Pütürge, Deprem, AFAD, Güncel, Haberler

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