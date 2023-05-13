Malatya'da 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yeri 7.47 kilometre derinliğinde kaydedildi ve kısa süreli panik yarattı. Ancak ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 22.54'te merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.47 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli panik yarattı. İlk belirlemelere göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel