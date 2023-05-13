Malatya'da 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yeri 7.47 kilometre derinliğinde kaydedildi ve kısa süreli panik yarattı. Ancak ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.