Malatya'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıklamasına göre deprem, saat 10.46'da 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
(MALATYA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.46'da 4,9 büyüklüğünde deprem olduğu belirtildi. Depremin 7 kilometre derinlikte deprem meydana geldiğini ifade edildi.