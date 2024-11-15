Malatya'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem

(MALATYA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.46'da 4,9 büyüklüğünde deprem olduğu belirtildi. Depremin 7 kilometre derinlikte deprem meydana geldiğini ifade edildi.