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Malatya'da 4.6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 12.34'te merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 17 kilometre derinliğinde yaşanan deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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