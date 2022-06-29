Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Demirören Haber Ajansı - Taha Ayhan - Güncel
 - Güncelleme:
Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, AFAD'a göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, AFAD'a göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süren sarsıntıda can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22.04'de merkez üssü Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15 kilometre derinliğinde meydana gelen kısa süreli depremde herhangi bir kayıp meydana gelmediği belirtildi.

AFAD: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Açıklamada, "Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 22.04'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title