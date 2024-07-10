Malatya'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.54'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD yetkilileri, deprem nedeniyle kentte olumsuz bir ihbar alınmadığını, saha taramasının devam ettiğini bildirdi. Deprem anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.54'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 14,27 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD yetkilileri, deprem nedeniyle kentte olumsuz bir ihbar alınmadığını, saha taramasının devam ettiğini bildirdi.
Deprem anı güvenlik kamerasında
Öte yandan, deprem anı Fahri Kayahan Bulvarı'ndaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, iş yerindeki kadınların sarsıntıyla birlikte dışarı kaçtığı görülüyor.