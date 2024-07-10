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Malatya'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

MALATYA'DA, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 12.54'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 14,27 kilometre derinlikte kaydedilen depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yeşilyurt Malatya Deprem Dünya Güncel Haberler

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