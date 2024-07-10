Malatya'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

MALATYA'DA, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 12.54'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 14,27 kilometre derinlikte kaydedilen depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.