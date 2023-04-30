MALATYA'DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 16.01'de merkez üssü Akçadağ ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.07 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)

Haber: MALATYA, (DHA)-