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MALATYA'DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

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MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 16.01'de merkez üssü Akçadağ ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.07 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)

Haber: MALATYA, (DHA)-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

AFAD DHA Güncel Haberler

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