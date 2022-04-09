Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi - Haberler

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Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi

AA - Yeter Erdine - Güncel
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Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MALATYA (AA) - Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 17.02'de meydana gelen 5,2 büyüklüğünün ardından 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, saat 18.37'de ve 8,28 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Bölgede, 5,2'lik depremin ardından 24 sarsıntı kaydedildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Yeter Erdine - Güncel

Malatya, Deprem, AFAD, Güncel, Haberler

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