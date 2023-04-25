Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 21.48'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.34 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.