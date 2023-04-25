Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
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MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 21.48'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.34 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel