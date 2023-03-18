Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Güncel Haberler

Malatya'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, saat 10.55'te 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, saat 10.55'te 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı, yerin 6,6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem nedeniyle kentte faaliyetlerine devam eden iş yerlerinde bulunanlar ve evlerinde kalan vatandaşlar dışarıya çıktı.

Yetkililer, deprem nedeniyle kentte şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Yeşilyurt Malatya Deprem Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title