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Malatya'da 25 bin depremzede, konteyner kentlere yerleştirildi

Malatya'da 25 bin depremzede, konteyner kentlere yerleştirildi

Güncel Haberler

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu illerden Malatya'da yaklaşık 25 bin depremzede, konteyner kentlere yerleştirildi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu illerden Malatya'da yaklaşık 25 bin depremzede, konteyner kentlere yerleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da yaralar sarılmaya devam ediliyor. Normalleşme çalışmalarının sürdüğü kentte, yaklaşık 25 bin depremzede 18 ayrı noktada oluşturulan konteyner kentlere yerleştirildi. 11 bin konteyner kurulumu yapılırken, yenilerinin kurulması için çalışmalar da sürüyor.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel

Kahramanmaraş Malatya Güncel Haberler

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