Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 'Türkiye Yüzyılının Kahramanları' başlığı altında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Sümer Park'ta gerçekleştirilen etkinliklere birçok önemli isim katıldı. Etkinlikte Kur'an-ı kerim okundu, şehitler için dua edildi ve konuşmalar yapıldı. Ayrıca kısa filmler gösterildi ve mehteran takımı konser verdi.