Malatya'da 127 bin 293 bağımsız bölüm yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı

Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte, hasar tespit ve hasarlara itiraz sürecinin tamamlandığını, 421 bin 616 bağımsız bölümden 127 bin 293'ünün yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğunu bildirdi.

Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte, hasar tespit ve hasarlara itiraz sürecinin tamamlandığını, 421 bin 616 bağımsız bölümden 127 bin 293'ünün yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında kentte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarının 12 Mayıs'ta tamamlandığı belirtildi.

Malatya'nın tamamında yapılan hasar tespit çalışmaları neticesinde 171 bin 153 bina 421 bin 416 bağımsız bölümün incelendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İncelenen bina ve bağımsız bölümler için vatandaşlarımız tarafından adres düzeltme, isim düzeltme, hasar tespitine itiraz ve diğer şeklinde olmak üzere 26 bin 974 bina için itiraz talebinde bulunulmuştur. Gelen itirazların yüzde 30,20'si adres, isim ve diğer konularda iken yaklaşık yüzde 69,80'i hasara itiraz şeklinde olmuştur. Yapılan incelemeler neticesinde, ilk incelemelerde az hasarlı/hasarsız bina olarak belirlenen binalardan hasar durumu ağır/acil/yıkık duruma geçen bina oranı yüzde 1.30, ilk incelemelerde ağır hasarlı olarak belirlenen binalardan hasarı değişen bina oranı yüzde 5.61 olarak tespit edilmiş olup itiraz sonuçları yayınlanmıştır."

Açıklamada, tespitlerde, kentteki 421 bin 616 bağımsız bölümden 127 bin 293'ünün yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğu belirtildi.