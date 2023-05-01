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Malatya'da 10 kilo 930 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Malatya'da 10 kilo 930 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Güncel Haberler

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 930 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli yakalandı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 930 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ikamete düzenledikleri operasyonda 10 kilo 930 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 135 bin 940 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.D. ve M.D. emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Malatya Güncel Haberler

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