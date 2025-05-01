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Malatya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

Malatya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı
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Malatya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, kortej yürüyüşü ve davul zurna eşliğinde coşkuyla kutlandı. İşçiler ve vatandaşlar, güvenlik önlemleri altında yürüyüşe katıldı ve halaylar çekti.

MALATYA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, kortej yürüyüşü ve davul zurna eşliğinde kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle sabah saatlerinde kent merkezinde toplanan işçiler, yürüyüş için kortej oluşturdu. Emeksiz Caddesi üzerinde yapılan korteje; işçiler, siyasi partiler ve sendika temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Geniş güvenlik önlemleri alınan kortej yürüyüşü sonrası yapılan üst aramaları sonrası alana alındı. Alanda davul zurna eşliğinde halaylar çeken yüzlerce kişi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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