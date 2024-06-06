Üye Girişi
Haberler

Malatya Büyükşehir Belediyesi YKS Adaylarına Ücretsiz Toplu Taşıma İmkanı Sağlıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 8-9 Haziran tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara MOTAŞ'a ait toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğunu duyurdu. Adaylar, sınav giriş belgelerini göstererek otobüs ve trambüslerden ücretsiz faydalanabilecek. Veliler de refakatçi oldukları adaylarla birlikte ücretsiz seyahat edebilecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi 8-9 Haziran'da farklı oturumlarda düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara MOTAŞ'a ait toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 8-9 Haziran tarihlerinde YKS'ye girecek adaylar, MOTAŞ'a ait otobüslerden ve trambüslerden sınav giriş belgesini göstererek ücretsiz yararlanabilecek.

Sınava girecek adaylara refakatçi olan veliler de toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, sınava girecek adaylara başarılar dileyerek, "Bu hafta sonu geleceğimizin teminatı kıymetli gençlerimiz, sınavda ter dökecekler. İnşallah öğrencilerimiz sınavda istedikleri başarıyı yakalayarak, hedefledikleri bölümlere yerleşirler." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA / Güncel

Malatya Büyükşehir Belediyesi Eğitim Güncel Haberler

AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

 İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti

 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat

Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat

 Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti

Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title