MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN MAKAM ARACI TOGG TESLİM ALINDI

TÜRKİYE'nin ilk Yerli ve Milli otomobili TOGG Malatya Büyükşehir Belediyesi makam aracı oldu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, makam aracı olarak kullanacağı Türkiye'nin yerli ve milli aracı TOGG'u teslim aldı.

2017 yılında Yerli ve Milli aracın yapılacağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmasının ardından sipariş veren kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte belediyeler arasında yer alan Malatya Büyükşehir Belediyesi, ilk aracını teslim aldı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın makam aracı olarak kullanacağı TOGG, Başkan Gürkan tarafından teslim alındı. TOGG'u teslim alan ve sürüş deneyimini yaşayan Başkan Gürkan, Türkiye Yüzyılı için yerli ve milli bir araç olan TOGG'un farklı bir sürüş keyfi verdiğini belirtti. Gürkan, yapılan teknolojik atılımlarla birlikte yerli ve milli markaların Türkiye'nin oyun kuran bir devlet haline geldiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

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