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Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden işe gelmeyen personel açıklaması

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Malatya Büyükşehir Belediyesi, belediye bünyesinde çalışıyor gözüktüğü halde işe gelmeyen 13 personelin tespit edildiğini açıkladı. Belediye, bu durumun belediye imkan ve kabiliyetine zarar verdiğini belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, "belediye bünyesinde çalışıyor gözüktüğü halde işe gelmeyen 13 personelin tespit edildiğini" açıkladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bazı haber siteleriyle sosyal medya mecralarında Malatya Büyükşehir Belediyesinin yeni dönem çalışmaları hakkında eksik ve yanlış değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi.

Belediye hizmetlerini daha verimli hale getirmek ve şehrin ihtiyaçlarını süratle karşılamak amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in talimatıyla belediye bünyesinde kapsamlı bir çalışma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, bu çalışmayla belediye kaynaklarını daha verimli kılmak ve insan kaynağından isabetli bir şekilde istifade etmenin amaçlandığı ifade edildi.

Mali yapı sağlamlığı olmadan ve çalışanların verimliliği sağlanmadan şehrin acil sorunlarına çözüm bulmanın kolay olmayacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu çalışmada, belediyede çalışıyor gözüktüğü halde işe gelmeyen ve 'bankamatik memuru' olarak bilinen personelin var olduğu görülmüştür. Sadece Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde 13 kişinin bankamatik çalışan olduğu ve hiç işe gelmedikleri anlaşılmıştır. Aynı tespit çalışması, diğer birimlerde de sürmektedir. Mali zorlukların üstesinden gelmeye çalışılan bu dönemde belediye imkan ve kabiliyetine zarar veren bu tür durumlara müsamaha edilmesi mümkün değildir. Depremin yaralarının sarıldığı bu dönemde bütün belediye çalışanlarının vazifelerini eksiksiz ve tam olarak yerine getirmelerini sağlamak idarenin görevidir."

Kaynak: AA / Güncel

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