Malatya Büyükşehir Belediyesi Doğanyol'da fidan dağıtımı yaptı

MALATYA (Bültenler) - Doğanyol ilçe merkezinde gerçekleştirilen aşılı ceviz, badem ve elma fidanı dağıtım törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanısıra Doğanyol Kaymakamı Mete Öztürk, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Pütürge ve Doğanyol Ziraat Odası Başkanı Kürşat Ayaydın ile muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Fidan dağıtım töreninde konuşan Pütürge Ziraat Odası Başkanı Kürşat Ayaydın, "Bilindiği gibi zor bir süreçten geçiyoruz. Gerek pandemi olsun, gerekse dünyada yaşanan sıkıntılar olsun. Bu sıkıntılı süreçlerde tarımın önemi tekrar anlaşıldı. Bu süreçte artık tarım anlamında güçlü olan ülkeler ayakta duracak. Teknolojimiz ne kadar ilerde olursa olsun aç karnına bir şey yapamayız. Bu konuda da Malatya'mızın şehr'ül emini Sayın Selahattin Gürkan başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Gerek tahıl anlamında, gerek meyvecilik ve fidancılık anlamında olsun başkanımızın yaptığı işler ortada. Böyle bir belediye başkanımız olduğu için ben şahsım ve kurumum adına kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Sığırcı, "Memleketimizin topraklarına sevgi tohumları ve fidanları ekeceğiz"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı ise, " Büyükşehir Belediyesi olarak Tarım ve Orman Bakanlığımızla birlikte ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalardaki temel prensibimiz; özellikle kayısının yoğun olarak yetiştirilmediği yerlerde ve küçük aile işletmelerini destekleme noktasında program olarak devam etmekte. Bu programlardaki ana hedefimiz, neticede çiftçiyi yerinde tutmak, yerinde her türlü tarımsal imkânları sağlamak. Bu amaçla tohum ve fidan dağıtmak temel gayemiz. Büyükşehir Belediyesi olarak memleketimizin topraklarına sevgi tohumları, sevgi fidanları ekmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Macit, "Gıdasını üretemeyen ülkeler sıkıntı yaşayacak"

Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit'te , "Bizler ilkbahar ve sonbaharda çeşitli projelerle ilçelerimize hizmet etmeye gayret ettik. Pandemi dolayısıyla tarım öne çıktı. Boş arazi kalmasın, bütün arazilerin ekilmesi için gerek tohum, gerek fidan dağıtılması için Büyükşehir Belediyemizle bazen de ilçe belediyelerimizle projeler yaptık. Doğanyol ilçemizde de Büyükşehir Belediyemiz kendi imkânlarıyla fidan dağıtımlarını gerçekleştiriyor. Tarımsal üretim anlamında dünyadaki krizden dolayı gıdasını üretemeyen ülkelerin sıkıntı yaşayacakları, bu sıkıntılardan dolayı da parayla dahi gıdayı alamayacaklarını biliyoruz. Dolayısıyla çiftçilerimizin hiçbir alanının boş kalmaması gerekiyor. Büyükşehir Belediyemize hem ortak projelerimizde hem de şahsi olarak çiftçilere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bay, " İlçemiz verimli topraklarıyla hemhal olmuş bir ilçe"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın her zaman Doğanyol ilçesinin yanında olduğunu ifade eden Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, "Büyükşehir Belediyesinin güzel bir organizasyonunda daha bir araya geldik. Ülkemiz tarım ülkesi. İlçemiz gerçekten verimli topraklarıyla hemhal olmuş bir ilçe. Bu tür organizasyonlar özellikle son dönemde maliyeti artan, gerçekten sıkıntılı dönemler yaşayan ama Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın tarım reformlarıyla bu sıkıntıları aşacağımız zamanlarda tarımımıza, çiftçimize faydamız olacaktır. Bu güzel organizasyonda emeği olan kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Gürkan, " Ekilebilecek ve sulanabilecek topraklarımızı sulamalı ve ekmeliyiz"

Büyükşehir Belediyesi olarak kendi tesislerinde ürettikleri fidanları vatandaşlarla buluşturmak için çalıştıklarını dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, " Süreç, dünyanın ekolojik dengesinin bozulma süreci. Küresel ısınma, iklim değişikliği, kuraklık ve ekolojik dengenin bozulması dünyadaki dengelerinde bozulmasını beraberinde getiriyor. Bugün, önümüzdeki süreçte en önemli şeyin gıda olduğunu ifade etmek istiyorum. Gıdaya sahip olan, stratejik anlamda güce sahip olmuş demektir. Bu anlamda ekilebilecek toprağımızı, sulanabilecek toprağımızı muhakkak ekmemiz, sulamamız ve verimini de artırmamız lazım. Bizler, Büyükşehir Belediyesi olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzle birlikte projelerde paydaş olarak çalışıyoruz. Bu yıl 400 bin kg'ın üzerinde tohum dağıttık. Vatandaşımızın nadasa bıraktığı arazilerinin ekilmesini sağlamak ve destek vermek için çalışmalar yaptık. Yine 40 bin kg'ın üzerinde nohut ve fasulye dağıtıldı. Ayrıca kendi tesislerimizde ürettiğimiz fidanlarımızı da kaymakamlıklarımıza gönderdik ve dağıtımları gerçekleştirilmiş oldu. Bugünde ceviz, badem ve elma fidanlarını dağıttık. Sultansuyu harasında bizlere tahsis edilen çiftlik arazimizde ürettiğimiz fidanları vatandaşlarımızla buluşturma gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.

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