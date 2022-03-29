Malatya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri'nde ödüle layık görüldü

MALATYA (Bültenler) - Malatya'da her yıl özellikle ilkbahar aylarında başlayıp, kış aylarına kadar uçan haşereler ile (sivrisinek, karasinek, tatarcık vs.) ilaçlama yöntemi ile mücadele edilmektedir. Ancak Büyükşehir Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı personelleri tarafından geçtiğimiz yıl hazırlanan Proje ile haşerelerle mücadelede sıfır atık ve sürdürülebilir çevre değerlerine hizmet eden doğal bir mücadele yöntemi olarak "kayısı reçineli şerit uygulaması" benimsendi.

Kayısı reçinesine batırılan şeritler haşere ve vektörlerin bulundukları alanlarda uygun yerlere çekilerek onları cezbetmiş ve şeritle temas eden haşere ve vektörlerin şerite yapışarak hareketsiz kalması ve etkisiz hale getirilmeleri sağlanmıştır.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının ilaçlama yerine uygulamaya başladığı proje, Sürdürülebilir Çevre 2021 Akdeniz Üniversitesi 24. Çevre Hizmet Ödülüne layık görüldü.

24 Mart 2022 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen törende, Malatya Büyükşehir Belediyesinin ödülünü Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan adına Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Şaban Aşıcı'ya takdim edildi.

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