Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Basın Mensuplarını Ziyaret Etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, deprem sonrasında konteynerde faaliyet gösteren basın mensuplarını ziyarete etti.

Büyükşehir belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürkan, basın yayın kuruluşlarının bulunduğu konteyner merkezini ziyaret ederek gündeme dair istişarelerde bulundu.

Malatya'da depremin yaralarının hızlı bir şekilde sarıldığını ifade eden Gürkan, kentteki basın mensuplarının kalıcı yerlerine geçmeleri için ilgili çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti.

Gürkan, gazetecilerle eksik ve aksaklıkların değerlendirilmesi noktasında istişarelerde bulunduklarını aktararak şunları kaydetti:

"Basın toplumun duyu organlarıdır. Nasıl ki insanların duyu organları sağlıklı çalışmazsa insanın sağlıklı bir istikamete gitmesi mümkün olmadığı gibi basın da aynen toplumun duyu organları gibidir. Duyu organları doğru çalışırsa toplumda doğru istikamete yol alır. Ben de inanıyorum ki Malatya basını bu konuda üzerine düşen sorumluluğu ve yükümlülüğü yerine getirecektir. Kahramanmaraş merkezli depremlerden Malatya ciddi bir şekilde etkilendi. Tabii bu etkiyle beraber 135 bine yakın bağımsız bölümümüz ağır hasar gördü ve yıkılacaktır. Bu da Malatya'nın üçte birinden fazlası demektir. Dolayısıyla Malatya'yı yeniden ayağa kaldırmamız lazım. Bunun için el birliği içinde olacağız. Bu bir milli felakettir. Milli felaketlerin ancak birlik ve beraberlik içerinde üstesinden gelinir."

Gürkan, bulanık akan kaynak suyuna ilişkin ise "Suyumuzun şu andaki bulanıklık derecesi yüzde beşlere düştü. Bu da suyumuzun içilebilir olduğu anlamını taşıyor ama Hıfzıssıhha Kurulundan rapor geldikten sonra suyun tam olarak içilip içilmemesi noktasında MASKİ Genel Müdürümüz açıklama yapacaklardır. Artçı depremlerin devam etmesiyle beraber sudaki bulanıklık artma aşamasına geliyor. İnşallah artçı depremler durulur." ifadesini kullandı.