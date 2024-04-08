Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'den Bayram Mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Er, mesajında, Malatyalıların ve tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Bayramların birlik ve beraberliği kuvvetlendirdiğini belirten Er, şunları kaydetti:

"Rahmetin, bereketin ve şefaatin müjdelendiği, manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği mübarek bir Ramazan ayını daha geride bırakarak, huzur içerisinde bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplum hayatımızda çok özel ve anlamlı bir yeri olan sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel şekilde yaşandığı dini bayramlar, özlemleri gideren, dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, hoşgörü duygusunu güçlendiren müstesna günlerdir. Her zamankinden çok daha fazla yardımlaşmaya ve dayanışmaya ihtiyacımızın olan bu günlerde milletçe saflarımızı daha da sıklaştırmalı, Ramazan'ın özünde yer alan manevi duygularla gönlümüzü tüm kardeşlerimize açmalıyız."