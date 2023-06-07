Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan: 'STK'lar ile ortak akıl ile şehri yeniden ayağa kaldırma gayreti içerisindeyiz'

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, deprem sonrası sivil toplum kuruluşları ile birlikte ortak akıl ile şehri yeniden ayağa kaldırma gayreti ve çabası içerisinde olduklarını söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, deprem sonrası sivil toplum kuruluşları ile birlikte ortak akıl ile şehri yeniden ayağa kaldırma gayreti ve çabası içerisinde olduklarını söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İHH lojistik merkezini ziyaret ederek burada incelemelerde bulundu. Sivil toplum kuruluşlarının, kendileri ile birlikte koordineli bir şekilde çalıştığını ifade eden Başkan Gürkan, ortak akıl ile hareket ettiklerini söyledi.

"Yoğun bir çalışma örneği gösteriliyor"

Başkan Gürkan, özellikle arama kurtarma faaliyetlerinin ardından sivil toplum kuruluşları ile koordineli çalıştıklarını belirterek, "STK'larımız gerek arama-kurtarma çalışmalarında gösterdikleri çabadan gerekse de vatandaşlarımızın yaralarını sarma noktasında güzel örnekler sergilediler. Biz her konuda destek veriyoruz. Önemli olan vatandaşlarımızın depremden mütevellit yaralarının bir an evvel sarılmasıdır. Bizlerde vatandaşlarımızı önce çadır kentlere, sonra konteyner kentlere ve daha sonraki süreçte de inşallah kalıcı konutlara yerleştirilmesini sağlayacağız" dedi.

STK'lar, vakıflar ve dernekler ile birlikte ortak akıl ile şehri yeniden görüştürerek tekrar ayağa kaldırma gayreti içerisinde olduklarını belirten Gürkan, "Deprem süresi boyunca sivil inisiyatif alan, sivil toplum hüviyetinde hedeflerine uygun çalışan bütün sivil toplum örgütlerimizi kutluyorum. Gerçekten bu süreçte gece gündüz demeden canı gönülden haftanın 7 günü 24 saati yoğun bir çalışma içerisinde oldular. Hala çalışmalarına devam ediyorlar. Belediye olarak AFAD olarak ve diğer sosyal yardımlaşma fonlarıyla beraber sahanın her tarafında aç ve açıkta kimsenin kalmaması noktasında yoğun bir çalışma örneği gösteriliyor" diye konuştu. - MALATYA