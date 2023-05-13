Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, makam aracı Togg'u teslim aldı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, makam aracı olarak kullanacağı Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u teslim aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Togg'u teslim alan ve sürüş deneyimini yaşayan Başkan Gürkan, Togg'un farklı bir sürüş keyfi verdiğini belirtti.

Gürkan, yapılan teknolojik atılımlarla yerli ve milli markaların Türkiye'nin oyun kuran bir devlet haline geldiğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Yerli ve milli aracın kendilerini gururlandırdığını belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli bir otomobil, versiyon olarak 2035 yılının ötesi düşünülerek üretilmiş bir versiyon. Fosil yakıtların 2035 yılından sonra kullanımının yasak olması artık mazot, benzin ve benzeri yakıtları kullanan araçların daha sonraki süreçte kademeli olarak trafikten men edileceğini düşünürseniz bu versiyon 2035'in ve daha yukarı bir vizyonun üzerine hazırlanmış bir tasarımdır. Bu tasarımı yapan Türk mühendis ve teknik elemanlarımıza bu vizyonu Türk mühendis ve teknik elemanlarına gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza bu vizyonu yerine getiren müteşebbis iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah yerli ve milli aracımız Toog'a bundan sonra Türkiye'nin ve Malatya'nın yollarında kazasız belasız seyirler temenni ediyorum. Allah hayırlı etsin. Bu aracımızı Büyükşehir Belediyesi makam aracı olarak kullanacağız. Huzurlu bir şekilde Malatya'mıza ve insanımıza hizmette kullanmak nasip olur inşallah."