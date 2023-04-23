Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, makamını ilkokul öğrencisine devretti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında makamını ilkokul öğrencisine bıraktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Gürkan, makamını Yeşilyurt Topsöğüt Akpınar İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Elif Kayra Şengönül'e teslim etti.

Şengönül, makamını kendisine teslim eden Gürkan'a teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Depremden dolayı birçok insan evsiz kaldı. Bence daha sağlam evler yapabiliriz. Bizim çok hasarımız var. Bunları düzeltmek için elimizden geleni yapabiliriz. Şehrimize tekrardan dönebiliriz. Çok katlı evler yerine daha düşük katlı evler yapabiliriz. Şehrimizden gidenler, şehrimize geri dönmeli çünkü öyle başarabiliriz."

Gürkan ile bir süre sohbet eden Şengönül, ayrıca Genel Sekreter Cemal Noğay ve daire başkanlarından yapılan hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Kuzey Kuşak Yolu ile ilgili çalışmaların son durumu hakkında bilgi edilen Şengönül, temmuzda tamamlanacak çalışmalar sonrasındaki açılışa katılacağını belirtti.