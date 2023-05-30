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Malatya Barosu Başkanı Onur Demez trafik kazasında yaralandı

Malatya Barosu Başkanı Onur Demez trafik kazasında yaralandı

Güncel Haberler

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, Malatya Barosu Başkanı Onur Demez ile 1 kişi yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Malatya Barosu Başkanı Onur Demez yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, Malatya Barosu Başkanı Onur Demez ile 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.N. yönetimindeki 44 AV 085 plakalı otomobil Malatya-Ankara kara yolu İkizce Mahallesi mevkisinde, A.K. idaresindeki 44 PK 701 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Malatya Barosu Başkanı Onur Demez yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Malatya Güncel Haberler

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