Malatya Barosu Başkanı Onur Demez trafik kazasında yaralandı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, Malatya Barosu Başkanı Onur Demez ile 1 kişi yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Malatya Barosu Başkanı Onur Demez yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.