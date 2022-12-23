Mal varlığı için teknesinde öldürülüp denize atılan kişinin bakıcısı duruşmada tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinden tekneyle açıldıktan sonra kaybolan ve Kocaeli'nin Darıca ilçesi sahilinde geçen yıl eylül ayında cesedi bulunan menkul ve gayrimenkul zengini yaşlı kişinin öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sayısı 2'ye yükseldi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinden tekneyle açıldıktan sonra kaybolan ve Kocaeli'nin Darıca ilçesi sahilinde geçen yıl eylül ayında cesedi bulunan menkul ve gayrimenkul zengini yaşlı kişinin öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sayısı 2'ye yükseldi.

Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Emre Çağlar D. ile tutuksuz sanıklar Göksel Ş, Erdem A, Ali E, Güler Ö. (55) ve Ercan A. katıldı. Maktul Yılmaz Sezer'in oğlu olan müşteki Murat Sezer ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Murat Sezer duruşmadaki ifadesinde, yaklaşık 6 yıl babasının bakıcılığını yapan sanık Güler Ö'nün birçok kez ailesinin ve kendisinin babasıyla iletişim kurmalarını engellemeye çalıştığını ileri sürdü.

Babasının telefonundan kendisine mesajlar geldiğini belirten Sezer, "Babam hiçbir zaman bana, 'Seni mirasımdan reddederim' şeklinde konuşmalar yapmamıştır. Bu mesajlardan sonra babamın teknelerinin bakımını yapan akrabamızı arayarak kendisine ulaşmasını ve mesajları sormasını istedim. Telefonunu her zaman Güler Ö. açtığı için kendim aramadım. Babama ulaşamayınca olay ortaya çıktı. Sanıklardan şikayetçiyim." dedi.

Müşteki Sezer'in avukatı Fatih Okuş da suça konu olayın maktule ait mal varlıklarının ele geçirilmesi için yapılmış büyük bir organizasyon olduğunu iddia etti.

Güler Ö'nün "hayat arkadaşı" olduğunu söylediği Sezer'i günlerce aramamasının normal olmadığını dile getiren Okuş, bu sürede söz konusu sanığın, maktulün oğluna mal varlığından menedilmesine ilişkin mesajlar attığını aktardı.

Tutuklu sanık Emre Çağlar D. ise olaydan önce tekne alışverişi için görüştüğü Yılmaz Sezer'in teknesine gece saatlerinde gittiğini belirtti.

İki tekne için pazarlık yaptıkları Yılmaz Sezer'in sabah kalktıklarında vazgeçtiğini söylemesi üzerine tartıştıklarını ileri süren sanık Emre Çağlar D, maktul Sezer'in kendisine çekiçle vurduğu ve küfrettiği iddiasında bulundu. Aralarında arbede yaşandığını ve Sezer'in düşerek başını çarptığını öne süren Emre Çağlar D, "Nefes almadığını fark edince panikledim. Amacım zarar vermek ya da öldürmek değildi." diye konuştu.

Bu olayı diğer sanıklardan gizlediğini ve cesedi sakladığını, tekneleri arkadaşlarıyla alarak Tuzla'ya geldiklerini ifade eden sanık, şunları kaydetti:

"Aradan birkaç gün geçince bir şekilde cesetten kurtulmaya karar verdim. Tekneden aldığım ahşap dolabı Göksel'in dükkanında monte ettim. Tek başıma zor olacağı için bir vinç kiraladım ve cesedi kaldırıp sandığın içine koydum. 300-400 metre açıldıktan sonra cesedi denize attım. Karaya vuracağını tahmin ediyor ve umuyordum. Korku ve panikle bu şekilde davrandım. Olayı tek başıma gerçekleştirdim, arkadaşlarımın bir ilgisi yoktur."

Önceki savunmalarını tekrar eden diğer sanıklar da beraatlerini istedi.

Maktulün bakıcılığını yapan ve birliktelik yaşadığı Güler Ö'nün, kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle tutuklanmasına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Olay

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Pirireis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'ndeki sahilde 19 Eylül 2021'de erkek cesedi bulunmasının ardından çalışma başlatılmış, el ve kolları bağlı, vücudunda yara izleri olan ve yaklaşık 10 gün denizde kaldığı değerlendirilen kişinin Yılmaz Sezer (78) olduğu belirlenmişti.

Gemlik'ten denize açılan Sezer'in yatı ve teknesi bulunduğu bilgisi üzerine soruşturmayı genişleten ekipler, cesetle aynı yerde, üzerinde kopmuş vinç mekanizması bulunan ahşap sandığı da incelemeye almıştı. Sandık üzerindeki seri numarasından üretildiği yer ve satıldığı kişilerin bilgisine ulaşan polis, teknik ve fiziki takip sonucu yat ve teknenin Tuzla'da bir marinada demirli olduğunu tespit etmişti.

Marinadaki yatta yapılan aramada, çöp poşetlerinde ölen kişiye ait olduğu belirlenen kanlı kıyafetler ile halı, kelepçe ve bazı materyaller ele geçirilmiş, Sakarya, Bursa ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 11 kişiyi gözaltına alınmıştı.

Aralarında ölen kişinin birlikte yaşadığı öne sürülen Güler Ö'nün de bulunduğu 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, 4 zanlı ise ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Emre Çağlar D. ile tutuklanan Güler Ö. daha sonra tahliye edilmişti.

Olaya ilişkin 6 sanık hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından dava açılmıştı.