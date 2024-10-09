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MAKÜ Öğrencileri Kadına Yönelik Şiddeti Protesto Etti

MAKÜ Öğrencileri Kadına Yönelik Şiddeti Protesto Etti
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri, kadına yönelik şiddeti protesto etmek için Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Beyaz kurdeleler takan öğrenciler, yaşanan olaylara dikkat çekerek kadınların yaşam hakkının kutsal olduğunu vurguladılar.

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri kadına yönelik şiddeti protesto etti.

MAKÜ Sosyoloji, Hemşireler, Medya İletişim ve LÖSEV Fayda topluluklarının organize ettiği protesto Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Öğrenciler yakalarına beyaz kurdele takarak kadına yönelik şiddeti protesto etti. Grup adına açıklama yapan İrem Yılmaz, Buse Güneş ve Zeynep Loya Yılgın, farkındalığı yüksek üniversite öğrencileri olarak ülkede artan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine karşı toplandıklarını belirtti. İrem Yılmaz, "Son dönemde yaşanan acı olaylar kadınların yeterince korunmadığını ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gözler önüne sermektedir. Kadınların yaşam hakkı kutsaldır ve hiçbir gerekçeyle ihlal edilemez" dedi. Buse Güneş, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için beyaz kurdele dağıttıklarını, bu kurdelenin barışı ve şiddete karşı farkındalığı simgelediğini söyledi. Zeynep Loya Yılgın da hiçbir kadının şiddet, taciz veya ölüm korkusuna maruz bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Çeşitli sloganlar atan öğrenciler konuşmaların ardından ellerindeki pankartları Atatürk Anıtı önüne bırakarak dağıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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