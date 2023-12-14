MAKÜ'de yatalak buzağılar için tekerlekli araba projesi kullanılmaya başlandı

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ), buzağı kayıplarını önlemek amacıyla geliştirilen 'Yatalak buzağılar için tekerlekli araba' projesi kullanılmaya başlandı.

MAKÜ'nün Bölgesel Kalkınma Odaklı Hayvancılık Projesi kapsamında yürütülen projeler arasında yer alan 'Yatalak buzağılar için tekerlekli araba' projesi MAKÜ Hayvan Hastanesi ve veteriner hekimler tarafından da kullanılmaya başlandı.

Proje yürütücülerinden MAKÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi Harun Çınar, yatalak buzağılar için geliştirilen tekerlekli arabanın patent sürecinde olduğunu ve bu araba sayesinde buzağıların canlı kalım oranının arttığını belirtti. Çınar, "2019 yılında Bölgesel Kalkınma Odaklı Hayvancılık Projesi kapsamında başlatılan 'Yatalak buzağılar için tekerlekli araba' projemiz artık meyvelerini vermeye başladı. Patent sürecinde olan bu arabamız çeşitli kullanıcılar tarafından kullanılmaya ve değerlendirilmeye başlandı. Elde edilen verilerde buzağılarda canlı kalım oranının arttığı, iyileşme sürecinin daha kaliteli hale geldiği ve buzağıların daha rahat şekilde uygun ortamlarda bakıldığı görüldü" dedi.İç Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Yıldız da kliniğe ishal şikayetiyle ikiz buzağı getirildiğini, yapılan tetkikler sonucunda buzağılara gerekli sıvı tedavilerinin uygulandığını anlatırken, "İkizlerden biri iyileşti ve çiftliğe geri gönderildi. Fakat diğer buzağının uzun süre yatmaya bağlı olarak eklemlerinde dekübit yaraları oluştu ve bu yüzden ayakta duramıyordu. Bölgesel Kalkınma Odaklı Hayvancılık Projesi kapsamında gerçekleştirilen projelerden biri olan bu cihaz sayesinde, hayvanın altından bağlanarak ayaklarının aktive edilmesi ve fizik tedavisi mümkün hale geldi. Bu tür durumlarda, buzağıların belli aralıklarla ayakta tutularak masaj yapılması ve yürümelerinin teşvik edilmesi gerekiyor. Üniversitemiz tarafından patent başvurusu yapılan cihazımız buzağıların tedavisinde aktif olarak kullanılmaya başlandı" diye konuştu. (DHA)