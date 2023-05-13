'MAKİNELİ YAŞAM TARZI'NI BOYAMA İLE MORAL

ERZURUM'un Oltu İlçesindeki Oltu Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi'nde hastalara tedavilerinin yanı sıra saksı boyama etkinliği yapılarak hastaların moral bulmaları sağlanıyor. Bu aktivite sayesinde hastalar mutlu oluyor ve psikolojileri düzeliyor.

4 SAAT SÜRÜYOR

Oltu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Sema Nur Arasan, 100 yataklı kapasiteye sahip hastanede 41 diyaliz hastasının bulunduğunu ve bu saylısın bazen 60'ı bulduğunu belirtti. Üniversite öğrencilerinin, diyaliz seanslarına giren hastalara yönelik başlattığı saksı boyama etkinliği ile keyifli dakikalar geçirdiğini ifade eden Arasan, "Yapay böbrek olarak da bilinen hemodiyaliz, kanın vücut dışında bir makine aracılığıyla temizlenmesinin ardından tekrar dolaşım sistemine verilmesi yöntemidir. Hastanın sağlık durumuna göre haftada iki ya da üç kez yapılan hemodiyaliz işleminin her bir seansı yaklaşık dört saat sürüyor. İşte bu dakikaların keyifli geçmesi için yaklaşık 5 yıldır öğrencilerin hastalara uyguladığı saksı boyama etkinliği hastalarımıza hep moral olmuştur" diye konuştu.

CANIMIZ SIKILMIYOR

Sekiz yıldır diyaliz hastası olduğunu belirten Selami Demirci, "Diyalize girdiğimizde yaklaşık 4 saat duruyoruz. Bu süre zarfında canımız çok sıkılıyordu. Öğrencilerin başlattığı saksı boyama gibi etkinlikleri ile vakit nasıl geçiyor anlamıyoruz. Çok hoşumuza giden saksıları evlerimize götürüp çiçek ekiyoruz. Bu etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

AMACIMIZA ULAŞTIK

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü son sınıf öğrencisi Seval Demir ise "Gün boyu burada diyaliz makinesine bağlanan hastalara saksı boyama etkinliği düzenliyoruz. Saksıları birbirinden güzel şekiller vererek süsleyen hastalar zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor. Amacımız onlara moral ve motivasyon sağlamaktı bunu da başardık. Sabahları adeta yolumuzu gözlüyorlar. Bizi görünce çok seviniyorlar. Bazen kendi yaptıkları eserleri birbirleri ile yarıştırıyorlar" diye konuştu.(DHA)