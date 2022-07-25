Makine arızası yapan feribot ve yolcular kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Makine arızası yapan feribot ve yolcular kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
 - Güncelleme:
Makine arızası yapan feribot ve yolcular kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde açıklarında seyir halindeyken makine arızası yapan ve içerisinde 218 yolcu bulunan feribot, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde açıklarında seyir halindeyken makine arızası yapan ve içerisinde 218 yolcu bulunan feribot, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, saat 18.00 sıralarında Bodrum ile Kos Adası arasında sefer yapan 'Sea Star Makro' isimli feribotun makine arızası olduğu ihbarını aldı. Ekipler, kısa sürede bölgeye hareket etti. 35 metre boyundaki feribot, KIYEM-6 botuna yedeklenerek içerisindeki 218 yolcusuyla birlikte güvenli bir şekilde Gemi Yanaşma İskelesi'ne bağlandı.


Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Bodrum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title