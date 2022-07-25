Makine arızası yapan feribot ve yolcular kurtarıldı MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde açıklarında seyir halindeyken makine arızası yapan ve içerisinde 218 yolcu bulunan feribot, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde açıklarında seyir halindeyken makine arızası yapan ve içerisinde 218 yolcu bulunan feribot, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, saat 18.00 sıralarında Bodrum ile Kos Adası arasında sefer yapan 'Sea Star Makro' isimli feribotun makine arızası olduğu ihbarını aldı. Ekipler, kısa sürede bölgeye hareket etti. 35 metre boyundaki feribot, KIYEM-6 botuna yedeklenerek içerisindeki 218 yolcusuyla birlikte güvenli bir şekilde Gemi Yanaşma İskelesi'ne bağlandı. Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Bodrum Güncel Haberler

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