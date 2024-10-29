Makine Arızası Nedeniyle Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Ambarlı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 1 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ambarlı önlerinde makine arızası sebebiyle sürüklenen ve içinde 1 kişi bulunan 6 metre boyundaki teknenin, "KEGM-6" hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Küçükçekmece'ye emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.