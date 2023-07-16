Makilik alanda çıkan yangın eve sıçradı

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın bir eve sıçradı. Alevler itfaiye ekiplerince kontrol alıntına alınarak söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, öğle saatlerinde İzmir'in Menemen ilçesi Zafer Mahallesi'nde bulunan askeri lojmanlar ve belediyeye ait sosyal tesislerin bulunduğu makilik alanda çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken, kısa sürede büyüyen alevler yakınlarda bulunan bir eve sıçradı. Alevler itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerden etkilenen evde ise maddi hasar meydana geldi. Bölgede itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.