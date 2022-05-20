Maket teknelerden uyuşturucu hap çıktı - Haberler

Maket teknelerden uyuşturucu hap çıktı
Demirören Haber Ajansı - Selda Hatun Tan - Güncel
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KOCAELİ'de, polisin düzenlediği operasyonda maket yelkenli teknelere gizlenen 1475 uyuşturucu hap ele geçirildi.
KOCAELİ'de, polisin düzenlediği operasyonda maket yelkenli teknelere gizlenen 1475 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda takibe aldığı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 2 maket teknenin içine gizlenmiş 1475 uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Güncel