Maket teknelerden uyuşturucu hap çıktı - Haberler

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Maket teknelerden uyuşturucu hap çıktı

Demirören Haber Ajansı - Selda Hatun Tan - Güncel
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Maket teknelerden uyuşturucu hap çıktı

KOCAELİ'de, polisin düzenlediği operasyonda maket yelkenli teknelere gizlenen 1475 uyuşturucu hap ele geçirildi.

KOCAELİ'de, polisin düzenlediği operasyonda maket yelkenli teknelere gizlenen 1475 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda takibe aldığı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 2 maket teknenin içine gizlenmiş 1475 uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.


Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Güncel

Uyuşturucu, Kocaeli, Güncel, Haberler

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