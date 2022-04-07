Maket bıçaklı saldırgan için eski eşi uzaklaştırma kararı aldırmış (2) - Haberler

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Maket bıçaklı saldırgan için eski eşi uzaklaştırma kararı aldırmış (2)

Demirören Haber Ajansı - Bülent Tatoğulları - Güncel
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Maket bıçaklı saldırgan için eski eşi uzaklaştırma kararı aldırmış (2)

TUTUKLANDIAntalya'da dün akşam 11 ay önce boşandığı Meral Demir Fesli ile 10 gün önce evlendiği Erden Fesli'yi maket bıçağıyla yaralayan Abdullahrezzak Aydın, polisteki ifade işleminin ardından adliyeye sevk edildi.

ANTALYA (DHA) - TUTUKLANDI

Antalya'da dün akşam 11 ay önce boşandığı Meral Demir Fesli ile 10 gün önce evlendiği Erden Fesli'yi maket bıçağıyla yaralayan Abdullahrezzak Aydın, polisteki ifade işleminin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Asliye Hukuk Hakimliği'ne çıkarılan Aydın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Güncel

Antalya, Aydın, Güncel, Haberler

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