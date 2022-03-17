Maket bıçaklı cinsel saldırı girişiminde görüntülerde oynama iddiası

MERSİN'de kadın çalışanı H.C.'nin (23) boğazına maket bıçağı dayayıp, cinsel saldırı girişiminde bulunduğu suçlamasıyla yargılanan O.A.'nın (30) güvenlik kamera görüntülerinde oynama yaptığı iddia edildi. H.C.'nin avukatı, sanığın güvenlik kamera görüntülerini değiştirdiğinin bilirkişi raporuyla belirlendiğini, delil kararttığını savunarak, tutuklu yargılanmasını istedi. Sanık avukatı ise, müvekkilinin görüntüleri kendisinin sunduğunu dolayısıyla delil karartmanın söz konusu olmadığını söyledi.

Olay, 13 Aralık 2020'de merkez Yenişehir ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki bir yazılım şirketinde meydana geldi. O.A., iş için il dışına çıkacaklarını söyleyip çalışanı H.C.'yi iş yerine çağırdı. İş bitiminde O.A., ortalığı toplaması için H.C.'yi mutfağa çağırdı. İddiaya göre, O.A., mutfaktaki bulaşıkları toplayan H.C.'ye arkasından yaklaşıp saçından çekerek, öpmeye kalkıştı.