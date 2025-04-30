Türk Ocakları Edirne Şubesince "Makedonya Türklerinin Medarıiftiharı Yücel Teşkilatı" paneli düzenlendi.

Deveci Han Kültür Merkezi'nde yöneticiliğini Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahri Türk'ün yaptığı panele konuşmacı olarak Türk Milli Birlik Hareketi Başkanı Erdoğan Saraç ve yazar Ercan Türksoylu katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan panelin açılışında konuşan Türk Ocakları Edirne Şube Başkanı Yakup Öz, Yücel Teşkilatı'nın Makedonya Türklerinin maruz kaldığı kötü politikalara karşı önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Teşkilatın kurulduğu 1940'lı yıllardan itibaren kültürel, dini ve edebi alanda etkin çalışmalar yaptığını belirten Öz, "Teşkilat üyeleri bu önemli çalışmalarının bedelinin 4 üyesinin öldürülmesi ve yüzlercesinin Yugoslavya zindanlarında mahkum edilmesiyle ödemiştir." dedi.

Öz, teşkilatın Makedonya Türklerinin milli ve manevi haklarını korumak için pek çok faaliyet yürüttüğünü sözlerine ekledi.

Panelistler Saraç ve Türksoylu da Yücel Teşkilatı'nın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.