Makbule Hemşire: 36 Yıldır Gönülden Hizmet Veriyor

Makbule Hemşire: 36 Yıldır Gönülden Hizmet Veriyor
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Sakarya'da 36 yıldır hemşirelik yapan 62 yaşındaki Makbule Kurt, mesleğine duyduğu sevgi ve şefkatle hastalarına sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Emekli olmasına rağmen hemşirelikten kopamayan Kurt, her sabah yeni mezunmuş gibi heyecanla işe geliyor.

Sakarya'da 36 yıldır ilk günkü heyecanıyla hemşirelik yapan Makbule Kurt, mesleğinden kopamıyor.

Akyazı ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Kurt, babasının yönlendirmesiyle 1978 yılında yazılı ve sözlü sınavını kazandığı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hemşire Lisesinin son sınıfında hastanede staja başladı. Kurt, mezun olduktan sonra 3 yıl çocuk cerrahisi bölümünde çalıştı.

Evlilik dolayısıyla 1984'te Sakarya'ya taşınan Kurt, istifa etmek durumunda kalsa da hastalarından ayrı kalamadı. Başta kırsal mahallelerde olmak üzere gönüllü sağlık hizmeti vermeyi sürdüren Kurt, 1992 yılında mesleğe döndü.

Akyazı Devlet Hastanesinde çalışmaya devam eden, gönülden bağlandığı mesleğinden 10 yıl önce emekli olmaya hak kazanmasına rağmen kopamayan Kurt, hastalara sağlık hizmeti vermenin yanı sıra güler yüzüyle ruhlarına dokunuyor.

"Her sabah işe yeni mezun olmuş hemşire gibi geliyorum"

Makbule Kurt, AA muhabirine, liseye başlamadan önce uçak mühendisi olmak istediğini söyledi.

Babasının yönlendirmesiyle hemşire olduğunu aktaran Kurt, "Ben gerçekten bu meslek için doğmuşum çünkü sevgi, şefkat ve empati isteyen bir meslek. Mesleğe yeni başlayanlara hep diyorum sevgi ve şefkat yoksa, empati kurmayı bilmiyorsanız bu mesleği yapmayın. Tekrar doğmuş olsam yine hemşirelik mesleğini seçerim." diye konuştu.

Kurt, evlendikten sonra mesleğinden bir süre ayrı kaldığı dönemde çok üzüldüğünü dile getirerek, "Mesleğimi çok severek yapıyorum. Her zaman herkese 'Ben ilk önce Rabb'ime aşığım, sonra mesleğime aşığım.' derim. En faal yerlerde çalıştım, hiçbir zaman bıkmadım, 'öf, aman' demedim. Her sabah işe yeni mezun olmuş hemşire gibi geliyorum. 62 yaşındayım, hala o heyecanı taşıyorum." ifadelerini kullandı.

Meslek hayatı boyunca acı tatlı anılar biriktirdiğini ve birçok hastanın hayatına dokunduğunu anlatan Kurt, yaş haddinden emekli oluncaya kadar görevini sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.

"Makbule hemşirelerin sayısı artsın"

Hasta yakını Melek Ulusan da Makbule hemşire ile annesi, babası ve engelli yeğenine hastanedeki tedavileri sırasında refakat etmesi dolayısıyla tanıştığını belirtti.

Ulusan, Kurt'un görevini severek yaptığına işaret ederek, "Çok seviyoruz kendisini. Herkese karşı sevgi dolu davranışları, yaklaşımları ve yardımcı olma çabalarıyla mükemmel bir insan. Makbule ablanın iyiliği, bütün etrafındakilere bulaşmıştır. Çok iyi bir örnek." dedi.

Kurt'un özverili, güler yüzlü ve sevecen olduğunu anlatan Ulusan, "Güneş gibi etrafına ışık saçıyor. Olumsuz durumlarda bile bunu yansıtmak yerine moral ve motivasyon sağlıyor. Hastane deyince 'Makbule ablayı da göreceğiz, ne kadar mutlu olacağız' düşüncesinde oluyorum. Makbule hemşirelerin sayısı artsın istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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