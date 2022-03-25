Makas grubu Adana'da konser verdi
AA - Fikret Kavğalı - Güncel
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Adana'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında organize edilen konserde, Makas grubu sahneye çıktı.
ADANA (AA) - Adana'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında organize edilen konserde, Makas grubu sahneye çıktı.
Grubun Atatürk Parkı içerisinde sevilen şarkılarından oluşan konserini çok sayıda kişi dinledi.
Konser sonunda grubun performansı Adanalı müzikseverler tarafından alkışlandı.
AA / Fikret Kavğalı - Güncel