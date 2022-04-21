Makas atarak gitti, KGYS kameralarına yakalanmamak için plakayı kapattı - Haberler

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Makas atarak gitti, KGYS kameralarına yakalanmamak için plakayı kapattı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeler mevkiinde trafikte makas atarak trafiği tehlikeye düşüren motosikletli, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yakalanmamak için de plakasını kapattı.

TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeler mevkiinde trafikte makas atarak trafiği tehlikeye düşüren motosikletli, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yakalanmamak için de plakasını kapattı.

TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeler mevkiinde bir motosikletli, trafikte makas atarak hızlı bir şekilde ilerleyip, hem kendi canını hem de trafiktekilerin canını tehlikeye attı. Kazaya davetiye çıkartarak ilerleyen motosikletli, yol üzerinde bulunan KGYS kameralarına yakalanmamak için de motosikletin plakasını eliyle kapattı. Motosiklet sürücüsünün tehlikeli seyri ise bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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